ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ തന്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്ന സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര നോബല്‍ പുരസ്‌കാരജേതാവ് അഭിജിത് ബാനര്‍ജിയുടെ പരാമര്‍ശത്തോട് പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

'പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റര്‍ ബാനര്‍ജി, ഈ മതഭ്രാന്തന്മാര്‍ വെറുപ്പുകൊണ്ട് അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ എന്താണെന്ന് യാതൊരു ധാരണയും ഇവര്‍ക്കില്ല. പത്തുകൊല്ലം ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് അക്കാര്യം അവരോട് വിശദീകരിക്കാനുമാകില്ല. തീര്‍ച്ചയായും ഉറപ്പിച്ചോളൂ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന്'- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

അഭിജിത് ബാനര്‍ജിയുടെ ചിന്താഗതി പൂര്‍ണമായും ഇടതുചായ്‌വുള്ളതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ ന്യായ് പദ്ധതിയെ അഭിജിത് പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയെ പൂര്‍ണമായും നിരാകരിച്ചു- എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഗോയലിന്റെ പരാമര്‍ശം. മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം തന്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു അഭിജിത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

Dear Mr Banerjee,



These bigots are blinded by hatred and have no idea what a professional is. You cannot explain it to them, even if you tried for a decade.



Please be certain that millions of Indians are proud of your work. https://t.co/dwJS8QtXvG