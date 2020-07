നോയ്ഡ: ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വെന്റിലേറ്ററുകളാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍നിന്ന് കേന്ദ്രം സംഭരിക്കുന്നതെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനത്തിനെതിരെ കമ്പനിയുടമ പ്രൊഫ. ദിവാകര്‍ വെയ്ശ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒരു ഡോക്ടറല്ല. അദ്ദേഹം വിവേകമുളള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ഡോക്ടര്‍മാരെ കാണണമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ ഒരു പ്രദര്‍ശനം നടത്താന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്.

'ഞങ്ങള്‍ ഒരുരാത്രികൊണ്ടല്ല വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ നിര്‍മിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസങ്ങളായി ഈ വിപണിയിലുണ്ട്. പടിപടിയായാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു സാധാരണ വെന്റിലേറ്ററിന് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇതിനും ഉണ്ട്.

'സാധാരണ വെന്റിലേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ചു മുതല്‍ പത്തിരട്ടി വരെ ചെലവു കുറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍. ഒരു സാധാരണ വെന്റിലേറ്ററിന് 10-20 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. എന്നാല്‍ ഞങ്ങളുടെ വെന്റിലേറ്ററിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് വില. ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ നിരവധി നിഷേധാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്.' പ്രൊഫ.ദിവാകര്‍ പറഞ്ഞു.

'പത്തു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വെന്റിലേറ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒന്നര ലക്ഷം വിലയുളള ഞങ്ങളുടെ വെന്റിലേറ്ററും നിര്‍വഹിക്കും.' അന്താരാഷ്ട്ര അസോസിയേഷനുകളും അന്താരാഷ്ട്ര കച്ചവടക്കാരും അത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചില ആശുപത്രികളില്‍നിന്ന് വെന്റിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഉയര്‍ന്ന സംശയങ്ങള്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ ശരിയായി സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചപറ്റിയതുമൂലം ഉണ്ടായാതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അഗ്വ(AgVa). 50 മുതല്‍ 100 വെന്റിലേറ്ററുകളാണ് പ്രതിമാസം കമ്പനിയില്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപിച്ചതോടെ ഇവര്‍ ഉല്പാദനക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ 5000 മുതല്‍ 10000 വെന്റിലേറ്ററുകളാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് മാരുതി, ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ബിഎച്ച്ഇഎല്‍, ബിഇഎല്‍ എന്നിവരില്‍നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫ. ദിവാകര്‍ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രം ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉല്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പണം ചെലവഴിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കുകയാണെന്ന് ജൂലായ് അഞ്ചിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന അഗ്വ കമ്പനിക്കെതിരെ ഹഫിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റില്‍ വന്ന ഒരു ലേഖനം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Content Highlights:Rahul Gandhi not a doctor, willing to give him a demo: AgVa rejects allegations of faulty ventilators