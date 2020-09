ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക നിയമ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് രാഹുല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്ന് ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രാഹുല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഈ ആഴ്ചയാകും നടക്കുക.

രാഹുല്‍ പഞ്ചാബില്‍ ഒരു റാലിയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ തിയതിയും സ്ഥലവും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതിനു ശേഷം രാഹുല്‍ ഹരിയാണയിലേക്ക് പോകും. എന്നാല്‍ ഹരിയാണയിലെ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ രാഹുലിനെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് മൂന്ന് കാര്‍ഷിക ബില്ലുകളും പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയത്. രാജ്യസഭയില്‍ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് എട്ട് എം.പിമാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

