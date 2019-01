ഭുവനേശ്വര്‍: ഒഡിഷയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിക്കിടെ കരുണയുടെ കരം നീട്ടി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരമായി. ഭുവനേശ്വറില്‍ രാഹുലിന്റെ സന്ദര്‍ശനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ക്യാമറാമാന്‍ കാല്‍ തെറ്റി നലത്തു വീഴുകയും അത് കണ്ടയുടനെ അയാളുടെ അടുത്തേക്കെത്തി കൈപിടിച്ച് രാഹുല്‍ എഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഭുവനേശ്വര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ രാഹുല്‍ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടി. അതിനിടെയാണ് ഒരു ക്യാമറാമാന്‍ വശത്തെ പടിക്കെട്ടിലൂടെ നിലത്തേക്ക് വീണത്. പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും വീണയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടെ രാഹുലും എത്തി ഇയാളെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തി. പോലീസുകാരും സഹായിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi checks on a photographer who tripped and fell at Bhubaneswar Airport, Odisha. pic.twitter.com/EusYlzlRDn