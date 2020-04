ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് -19 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകള്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ കാലതാമസം വന്നതിൽ സര്‍ക്കാറിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയില്‍ രാജ്യത്ത് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ ഏപ്രില്‍ 15നകം എത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

'ഒരു ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വെറും 149 ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയ നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലാവോസ് (157), നൈജര്‍ (182), ഹോണ്ടുറാസ് (162) എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ്. വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ വിലിയ തോതിലുള്ള പരിശോധനകള്‍ പ്രധാനമാണ്. നിലവില്‍ നമ്മള്‍ കളിയില്‍ ഒരിടത്തുമില്ല - 'രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ മാത്രമല്ല, താരതമ്യേന വൈറസ് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകവും വേഗത്തിലുമുള്ള പരിശോധനയിലൂടെ കൊറോണയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തന്ത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. രക്തതിലെ ആന്റിബോഡിയാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര്‍ടി പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റില്‍ ഫലം ലഭിക്കും. ആര്‍ടി പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റില്‍ ഫലം അറിയാന്‍ അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ വരെ എടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഫലം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഐസിഎംആറിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്.

