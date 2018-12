കൊല്‍ക്കത്ത: ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയില്‍ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തോടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പപ്പു അല്ലാതായെന്ന് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ചെയര്‍മാനും കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയത്തിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വഗുണം നിര്‍ണായകമായെന്നും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് യുവനേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കണമെന്നും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കര്‍താര്‍പൂര്‍ ഇടനാഴി തുറന്നത് ശരിയായ ദിശയിലുള്ള നീക്കമാണെന്നും ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തീവ്രവാദം ഉപേക്ഷിക്കമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ കളങ്കപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചു.

Content Highlight: Rahul Gandhi is no longer ‘Pappu’ after poll victory: Farooq Abdullah