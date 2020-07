രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ഹാംലറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഉചിതമെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജി.ആര്‍. ഗോപിനാഥ്. മണി കണ്‍ട്രോള്‍ ഡോട്ട്‌കോമില്‍നിന്ന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഗോപിനാഥന്റെ പ്രതികരണം. രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയില്‍ രാഹുല്‍ സക്രിയമായ ഇടപെടല്‍ നടത്താത്തത് മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഏതുതരത്തിലുള്ള നേതൃമാറ്റത്തിനാണ് വിധേയമാകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. (സന്ദേഹങ്ങളില്‍ ഉഴലുന്ന, വിചിത്ര സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, ഒടുവില്‍ പ്രതികാരം ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്ന നായകനാണ് ഷേക്‌സ്പിയറിന്റെ വിഖ്യാതകഥാപാത്രമായ ഹാംലെറ്റ്.)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസില്‍ മണി ശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ രാഹുലിനെ കിങ് ലിയര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിച്ച നിര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ പരിതപിച്ചതാണോ അതോ കളിയാക്കിയതാണോ? എങ്ങനെയായാലും രാഹുലിനെ ഹാംലറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഉചിതം. ഞാന്‍ അത് വിശദീകരിക്കാം- എന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് ഗോപിനാഥിന്റെ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചുരുള്‍ നിവരുന്ന നാടകത്തിന് ഹാംലറ്റ് നാടകത്തിലെ ദുരന്തവുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഹാംലറ്റിന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടന്‍ രംഗത്തില്ല എന്നതാണ്.

ഇതാദ്യമായല്ല രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിഷ്‌ക്രിയനായിരിക്കുന്നത്(missing in action). നാടകം കളിക്കേണ്ട ദിവസം ഹാംലറ്റിന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നടന്‍ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ മകളുമായി ഒളിച്ചോടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രയോഗം ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടത്.

പതിവുപോലെ രാഹുല്‍ ഇത്തവണ പൂര്‍ണമായും അപ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ സര്‍ക്കാര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ലഡാക്കിലെ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. രാഹുല്‍ ട്വിറ്റര്‍ പീരങ്കിയിലൂടെ ഒന്നിനു പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി വെടിയുതിര്‍ക്കുകയാണ്.

കഷ്ടം. എവിടെയാണോ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്, ആവശ്യമായിരുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹമില്ല. ഇത് വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം മൂര്‍ച്ഛിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സമയമാണ്. ട്വിറ്ററില്‍നിന്ന് അദ്ദേഹം ജയ്പുരിലേക്കാണ് സ്വയം പറിച്ചുനടേണ്ടത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ സാധുവാണ്. പക്ഷെ, പുരയ്ക്കു തീ പിടിക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറും കോമാളിത്തമായാണ് മറ്റൊരാള്‍ക്കു തോന്നുക. രാജസ്ഥാനിലെ സര്‍ക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.

പൊടുന്നനെ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നയാള്‍, ആശയവിനിമയം നടത്താത്തയാള്‍ എന്നിങ്ങനെ ശോചനീയമായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദത്തില്‍ അഭിഷിക്തനാകുന്നതിനു മുമ്പു രാഹുലിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യൂറോപ്പിലെയോ ദക്ഷിണ കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ പ്രിസ്‌റ്റൈന്‍ ദ്വീപുകളിലേക്കോ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടതായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കാരുണ്യരഹിതമായ വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്.

മോദിക്കും ബി.ജെ.പിക്കുമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 'സമ്മാന'മാണ് രാഹുലെന്ന് ബി.ജെ.പി. പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ, വിജയിക്കാനുള്ള അതിതീവ്ര ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതാവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ബി.ജെ.പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയം അനായാസമാണ്. അദ്ദേഹം പാര്‍ട് ടൈം രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്നും ഗൗരവ ബോധമില്ലാത്തയാളാണെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ ആരോപിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം പരാജയം സമ്മതിക്കുകയും ഇച്ഛാശക്തി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും എതിരാളി വീഴുന്നിടം വരെ പോരാടാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത ആളുമാണ്.

ഇതൊന്നുമല്ല രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വൈമനസ്യമുള്ള രാജകുമാരനാണ് അദ്ദേഹം. ദാര്‍ശനികമായ അസന്ദിഗ്ദ്ധതകളാല്‍ ഉഴലുന്ന, സന്ദേഹങ്ങളാല്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാംലെറ്റ് ആണ്. വേണമോ വേണ്ടയോ, രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തുടരണോ വിട്ടുപോണോ, പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കണോ അതോ നശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണോ, കിരീടം ചൂടണോ അതോ സിംഹാസനം ത്യജിക്കണമോ.

എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അല്‍പബുദ്ധിയല്ല. ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആര്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാവും. പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒരു പക്ഷെ, ഇതുവരെ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം. അപകടകരവും വിശ്വസിക്കാനാവാത്തതുമായ കപടത നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയില്‍ ചാതുര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങാനുള്ള കഴിവ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. വിജയം ബി.ജെ.പിയില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കര്‍ണാടകയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ഛത്തീസ്ഗഢിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും വിജയങ്ങള്‍ ഒട്ടും വില കുറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ തുടരെത്തുടരെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. രാജസ്ഥാനാവട്ടെ, തകര്‍ച്ചയുടെ തൊട്ടുവക്കിലും.

കഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മാനംകെട്ട പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവെച്ചു. പലരും പറഞ്ഞു, അതൊരു നാടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം രാജി പിന്‍വലിക്കുമെന്നും. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ദൃഢചിത്തനായിരുന്നു. അത് അഭിനന്ദനീയമായ നടപടിയായിരുന്നുവെന്നും ഗോപിനാഥ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

അപ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ക്ലേശങ്ങള്‍ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പാര്‍ട്ടിക്ക് നായകനില്ലാതാവുകയും നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു.

അതോടെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ സംഘം അവരെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിച്ചു. ചിലപ്പോള്‍ അമ്മയായിരിക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം. അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായിരുന്നപ്പോഴും വൃദ്ധസംഘം അമ്മയോടാണ് ചേര്‍ന്നുനിന്നത്. അവര്‍ക്ക് അമ്മയിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ എത്തിപ്പെടാനും സ്വാധീനിക്കാനും സാധിച്ചു. മാന്യനും ഉദാരമതിയുമായ മകനാകട്ടെ, അമ്മയെ അവഗണിക്കുകയോ വിലക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ചീഞ്ഞ മരക്കഷണങ്ങളെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ എതിര്‍വാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ചില്ല. അധികാരത്തിന് രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പോരായ്കളുണ്ടാക്കുകയും പലപ്പോഴും വിനാശകരമാവുകയും ചെയ്യും.

വയസ്സായ, ഈ മഹത്തായ പാര്‍ട്ടിയെയും കുടുംബപാരമ്പര്യത്തെയും എഴുതിത്തള്ളാന്‍ യുവാക്കളും മുതിര്‍ന്നവരും അടങ്ങുന്ന പാര്‍ട്ടി അണികള്‍ തയ്യാറായാല്‍, മോദിയുടെ ഭീതിദമായ ആ പ്രവചനം സംഭവിക്കും. പാര്‍ട്ടി ചിതറിത്തെറിക്കും. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍തന്നെ രാഹുല്‍ രംഗത്തിറങ്ങുകയും കടിഞ്ഞാണ്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അപമാനത്തില്‍നിന്നും സമ്പൂര്‍ണമായ പതനത്തില്‍നിന്നും പാര്‍ട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാവും.

അദ്ദേഹം പൂര്‍ണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും അമ്മയെ ചുമതലകളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണവിമുക്തയാക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പാര്‍ട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നേരിയ സാധ്യതയെങ്കിലും നിലനില്‍ക്കും. രാഹുല്‍ ജയിക്കുകയും നേട്ടം കൊയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സോണിയ മകനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയേ മതിയാകൂ. അമ്പതു കടന്ന ഒരു മകനെ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവന്റെ നേതൃഗുണത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് സോണിയ മനസ്സിലാക്കണം.

രാഹുല്‍ തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാകാം, പലര്‍ക്കും തോന്നുന്നപോലെ- ഹാംലറ്റിനെ പോലെ പലപ്പോഴും വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. ഹാംലറ്റിന്റെ അമ്മാവന്‍ ക്ലോഡിയസ് രാജാവ് കരുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവന്‍ വിചിത്രസ്വഭാവങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരവനെ മനസ്സിലായതുമില്ല.

എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍, ക്ലോഡിയസ് രാജാവിനെ തന്ത്രത്തില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചു തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം വീട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഷേക്‌സ്പിയറിന്റെ മറ്റൊരു നാടകത്തിലെ ചില വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗോപിനാഥ് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

