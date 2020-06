ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസ് പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള പ്രതികരണത്തില്‍ പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് വ്യവസായിയും ബജാജ് ഓട്ടോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ രാജീവ് ബജാജ്.

കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ അവരെക്കൂടി നോക്കി കാണണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഒരു ഏഷ്യന്‍ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും കിഴക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യുഎസ്, ഫ്രാന്‍സ്, ഇറ്റലി, യുകെ തുടങ്ങിയവരെയാണ് നമ്മള്‍ നോക്കിയത്. അത് ശരിയായ അളവുകോലോ ആശയമോ ആയിരുന്നില്ല' രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവാദത്തിനിടെ രാജീവ് ബജാജ് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിന് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തെറ്റായ വളവാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിവർത്തിയത്. അത് വൈറസ് ബാധയുടെ വളവല്ല. ജിഡിപിയുടെ വളവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഠിനമായ രീതിയിലായിരുന്നു. ലോകത്തെവിടെയും ഈ രീതിയില്‍ തനിക്ക് കാണാനായിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും എടുത്ത് കളഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നും രാജീവ് ബജാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Rahul Gandhi in conversation with industrialist Rajiv Bajaj on COVID-19 crisis