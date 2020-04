ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മരുന്ന് കയറ്റുമതി വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ എല്ലാവരേയും സഹായിക്കണം. എന്നാല്‍ ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകള്‍ ആദ്യം ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

മരുന്ന് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യ നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിയേയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. 'സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതികാരം തോന്നുമോയെന്നും രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണെന്ന്‌ ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്‌ രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളേയും സഹായിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണം. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ആദ്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് കൂടുതല്‍ ദോഷകരമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇന്ത്യ മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

മാനുഷികവശങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാ അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉചിതമായ അളവില്‍ പാരസിറ്റമോള്‍, ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറിക്വിന്‍ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നല്‍കും. മറ്റുചില രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വാക്താവ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. യുഎസ്സിനും ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തില്‍ മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Rahul Gandhi hits out at Trump, says ‘friendship isn’t about retaliation’