ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളടക്കം കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാം വരവില്‍ ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നടത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. പാര്‍ട്ടി നിലപാടുകള്‍ വിശദീകരിക്കാനും ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാനുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പുതിയ ചാനല്‍ ആരംഭിച്ചു.

മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാമിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചാനല്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാടുകള്‍ വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ എത്തിക്കാനും ചാനല്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അക്കൗണ്ടിന് അധികം വൈകാതെ ഔദ്യോഗിക വെരിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് അര്‍ഹമായ പരിഗണന നല്‍കുന്നില്ലെന്ന പരാതി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. ഒപ്പം യുവാക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ഇടം കണ്ടെത്താനും പാര്‍ട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പോഡ്കാസ്റ്റുകള്‍, യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ സംവാദങ്ങള്‍, ടോക് ടു രാഹുല്‍, കണക്റ്റ് വിത്ത് രാഹുല്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികള്‍ ആരംഭിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

