ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രാഹുല്‍ വിദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് രാഹുല്‍ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും നവംബര്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അറിയിച്ചു. രാഹുല്‍ എല്ലാ കാലത്തും ധ്യാനം ചെയ്യാനായി ഈ സന്ദര്‍ശനം നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ അവിടെയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രണ്‍ദീപ്‌സിങ് സുര്‍ജേവാല അറിയിച്ചു.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണെന്നും സുര്‍ജേവാല വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ വിഷയത്തില്‍ നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ രാജ്യത്തുടനീളം 35 വാര്‍ത്താ സമ്മേളനങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തും. തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടുന്ന പരിപാടികള്‍ നവംബര്‍ 5 മുതല്‍ 15 വരെ നടത്തുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് ഈ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് പരിപാടികള്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുക.

നേരത്തെ ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്ന ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യമാസവും രാഹുല്‍ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോയത് വിവാദമായിരുന്നു. അതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചുരുങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ മാത്രമാണ് രാഹുല്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് യു.പി.എ അധ്യക്ഷയായ സോണിയ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് താത്ക്കാലിക അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: Rahul Gandhi Goes Abroad Days Before Congress Protests Over Economy