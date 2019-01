ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ വിഷയത്തില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ സംവാദം നടത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ വെല്ലുവിളി.

പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താന്‍ ഞാന്‍ 20 മിനിറ്റ് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റമില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ നടന്ന റഫാല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ മോദിക്കെതിരെയും സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും രാഹുല്‍ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷേ സഭയില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയാണ് രാഹുലിന് മറുപടി നല്‍കിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കിയ 95 മിനിറ്റുള്ള അഭിമുഖത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം. അഭിമുഖത്തില്‍ വളെര ആശ്ചര്യകരവും രസകരവുമായി തോന്നിയ സംഭവം റഫാല്‍ കരാറില്‍ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരോപണവും താന്‍ നേരിടുന്നില്ലെന്ന് മോദി പറഞ്ഞതാണ്. ഏത് ലോകത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവിക്കുന്നത്..? ഒരുകൂട്ടം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മോദി ഉത്തരം പറയണം.

മുന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറെ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാത്തത് അദ്ദേഹം മോദിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. റഫാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിപ്രധാന രേഖകള്‍ മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വിശ്വദിത് റാണ പറയുന്നതെന്നിന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് രാവിലെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

പുതിയ കരാറിനെ വ്യോമസേന എതിര്‍ത്തിരുന്നോ..?, 526 കോടിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റഫാല്‍ വിമാനത്തിന്റെ വില എങ്ങനെ 1600 കോടിയിലെത്തി..? ഒരു യുദ്ധ വിമാനം പോലും നിര്‍മിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനില്‍ അംബാനി എങ്ങനെ കരാറിലെത്തി തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും രാഹുല്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തി.

Content Highlights: Rahul Gandhi,Give Me 20 Minutes With PM For One-On-One Debate On Rafale