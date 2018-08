ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ പിഴവല്ല, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ബോധപൂര്‍വമായ നീക്കമായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി. അസാധുവാക്കിയ 99 ശതമാനം നോട്ടുകളും ബാങ്കുകളില്‍ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ ആരോപണം.

വന്‍ അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും അവസാനിക്കുമെന്നാണ് മോദി രാജ്യത്തിന് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആര്‍.ബി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെയും വ്യാപാരികളെയും ചെറുകിട വ്യവസായികളെയും ദ്രോഹിച്ചത് എന്തിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ പിഴവല്ല എന്നതിനാലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തത്.

The objective of Demonetisation was very clear. It was to help PM Modi's friends. Demonetisation was not a mistake, it was a deliberate move. During UPA regime, NPAs were Rs 2.5 lakh crore. It has now jumped to Rs 12.5 lakh crore: Congress President Rahul Gandhi pic.twitter.com/gJZSKgMeUw