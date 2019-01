ന്യൂഡല്‍ഹി:പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമനെ കടന്നാക്രമിച്ച്‌ കോണ്‍ഗ്രസ്. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡി(എച്ച് എ എല്‍)ന് ഒരുലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ കരാര്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയെന്ന നിര്‍മലയുടെ അവകാശവാദം കള്ളമാണെന്നും മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പാര്‍ട്ടി വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജെവാലയും ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ലോക്‌സഭയില്‍ റാഫേല്‍ വിഷയത്തില്‍ നടന്ന വാക്‌പോരിനിടയാണ് എച്ച് എ എല്ലിന് ഒരുലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ കരാര്‍ നല്‍കിയെന്ന് നിര്‍മല പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ എച്ച് എ എല്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ ആയിരം കോടിരൂപ വായ്പയെടുക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്നും മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുലും സുര്‍ജെവാലയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ ഒരു കള്ളം പറയുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ കള്ളങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും, ആദ്യത്തേതിനെ മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍. റാഫേല്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്റില്‍ കള്ളം പറഞ്ഞു. എച്ച് എ എല്ലിന് ഒരുലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കരാര്‍ നല്‍കിയതിന്റെ തെളിവ് നാളെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വെക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ രാജിവയ്ക്കണം-രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

When you tell one lie, you need to keep spinning out more lies, to cover up the first one.



In her eagerness to defend the PM's Rafale lie, the RM lied to Parliament.



Tomorrow, RM must place before Parliament documents showing 1 Lakh crore of Govt orders to HAL.



Or resign. pic.twitter.com/dYafyklH9o — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 6, 2019

കള്ളംപറയുന്ന പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായി. എച്ച് എ എല്ലിന് ഒരുലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ കരാര്‍ നല്‍കിയെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ഒരൊറ്റ കരാര്‍ പോലും ഒപ്പിടാത്തതിനാല്‍ നയാപൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് എച്ച് എ എല്‍ പറയുന്നു. വായ്പയെടുത്ത് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാന്‍ ഇതാദ്യമായി എച്ച് എ എല്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു.- രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജെവാല ട്വിറ്ററില്‍ ആരോപിച്ചു.

The Lying Defence Minister’s Lies Gets Exposed!



Def Min claimed that procurement orders worth ₹1 Lakh Cr provided to HAL!



HAL says Not a SINGLE PAISA has come, as Not a SINGLE ORDER has been signed!



For the first time,HAL forced to take a loan of ₹1000 Cr to pay salaries! pic.twitter.com/IzoRvHW1VM — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 6, 2019

അതേസമയം രാഹുലിന്റെയും സുര്‍ജെവാലയുടെയും വിമര്‍ശനത്തിന് മറുപടിയുമായി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ രംഗത്തെത്തി. തനിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂര്‍ണമായി വായിക്കാന്‍ നിര്‍മല ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എച്ച് എ എല്ലുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടതായി ലോക്‌സഭയുടെ രേഖകളിലില്ലെന്നും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നതെന്നും അവര്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Please read the complete report in ⁦@timesofindia⁩ to which you ( ⁦@RahulGandhi⁩ )are referring: “However, as the LS record shows, Sitharaman did not claim the orders were signed, saying they were in the works.” | India News - Times of India https://t.co/2v6MAZ2t3o — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 6, 2019

content highlights: rahul gandhi demands resignation of nirmala sitharaman over her claim of hal order