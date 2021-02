ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ അക്കദമിക്ക് സമൂഹത്തെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് സമൂഹം, പുറം ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് തടയുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സര്‍ക്കാര്‍ എന്തുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറുകള്‍ക്ക് സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ക്കും പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വേണമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനം.

Students & academics,



Please ask yourself why you are no longer allowed to speak to the outside world.



Why doesn't GOI trust you?