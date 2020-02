ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, ദയവായി നിങ്ങളുടെ മാന്ത്രികവ്യായാമ മുറകള്‍ കുറച്ചു തവണ കൂടി ആവര്‍ത്തിക്കൂ... നിങ്ങള്‍ക്കറിയാനാകില്ല, അത് ഒരുപക്ഷെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം- എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. മോദിണോമിക്‌സ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗും ട്വീറ്റിനൊപ്പം രാഹുല്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം. 2018ല്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി മോദിയെ ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ചിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കോലിയുടെ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത മോദി, ട്വിറ്ററില്‍ തന്റെ വ്യായാമ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോയാണ് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Dear PM,



Please try your magical exercise routine a few more times. You never know, it might just start the economy. #Modinomics pic.twitter.com/T9zK58ddC0