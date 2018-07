ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫ്രാന്‍സുമായുള്ള റാഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനക്കരാറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീണ്ടും കടന്നാക്രമിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം.

"2014 മുതല്‍ ഇന്ത്യക്ക് നാല് പ്രതിരോധമന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ നമുക്കറിയാം അത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന്. റാഫേല്‍ ഇടപാടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഫ്രാന്‍സുമായി വ്യക്തിപരമായ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ഇടം അതു കൊടുത്തു.

2014 മുതല്‍ ഇന്ത്യക്ക് നാല് 'റാഫേല്‍' മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്താണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ നടന്നതെന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊഴികെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കില്ല"- രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Since 2014, India has had 4 revolving Raksha Mantris.



Now we know why. It gave the PM space to personally re-negotiate RAFALE with the French.



India has had 4 “RAFALE Mantris”. But, none of them know what really transpired in France. Except the PM.



But he won’t speak! pic.twitter.com/exNkm9mn8T