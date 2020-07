ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീണ്ടും വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ലഡാക്കിലുള്ളവര്‍ പറയുന്നു; ചൈന നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു: ആരും നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തില്ല.

ആരോ ഒരാള്‍ കള്ളം പറയുകയാണ്, തീര്‍ച്ച. - എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Ladakhis say:

China took our land.



PM says:

Nobody took our land.



Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7