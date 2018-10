ന്യൂഡല്‍ഹി: കൈക്കൂലിക്കേസില്‍ സി ബി ഐ സ്‌പെഷല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താനയ്ക്ക് എതിരെ സി ബി ഐ തന്നെ കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണി സി ബി ഐയില്‍ രണ്ടാമനായി നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്നും ഇപ്പോള്‍ കൈക്കൂലിക്കേസില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചു. മോദിയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴില്‍ സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനുള്ള ഉപാധിയായി മാറിയെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണി, ഗുജറാത്ത് കേഡര്‍ ഓഫീസര്‍, ഗോധ്ര പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിലെ പ്രമുഖന്‍, സി ബി ഐയില്‍ രണ്ടാമനായി നുഴഞ്ഞുകയറി കൈക്കൂലിക്കേസില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴില്‍ സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനുള്ള ഉപാധിയാണ്- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

The PM’s blue-eyed boy, Gujarat cadre officer, of Godra SIT fame, infiltrated as No. 2 into the CBI, has now been caught taking bribes. Under this PM, the CBI is a weapon of political vendetta. An institution in terminal decline that’s at war with itself. https://t.co/Z8kx41kVxX