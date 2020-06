ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ രാജ്യത്ത് വലിയതോതില്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് രാഹുല്‍ ഇക്കുറി കേന്ദ്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ചത്‌.

ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തെളിയിക്കുന്നു:

"വിവരമില്ലായ്മയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അപകടകരമായ ഏക കാര്യം ധാര്‍ഷ്ട്യമാണ്."- ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍. രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

വിവിധ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ താഴേക്കുപോകുന്നതും കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതും കാണിക്കുന്ന അനിമേറ്റഡ് ഗ്രാഫും ഫ്‌ളാറ്റനിങ് ദ റോങ് കര്‍വ് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ട്വീറ്റിനൊപ്പം രാഹുല്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

This lock down proves that:



“The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.”

Albert Einstein pic.twitter.com/XkykIxsYKI