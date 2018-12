ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം. തുടക്കകാലത്ത് നിരന്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു രാഹുലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചിത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലനില്‍പ്പിനെത്തന്നെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത്ര നിര്‍ണായകമായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പികളില്‍ പാര്‍ട്ടിയ നയിച്ച് മികച്ച വിജയം പാര്‍ട്ടിക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത രാഹുലിന് ഈ വാര്‍ഷിക ദിനം അഭിമാനത്തിന്റേത് കൂടിയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പുറമെ മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യവും പരാതികളില്ലാതെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് രാഹുല്‍.

On the 1st anniversary of taking over as Congress President, I reiterate my commitment to building a strong, united & vibrant Congress party.



I am overwhelmed by the greetings & messages I've received today & thank each & every one of you for your affection & support. pic.twitter.com/y9UchWdHre — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2018