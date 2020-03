ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് ഈയടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ക്വാറന്റൈനും(സമ്പര്‍ക്കവിലക്ക്) കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയനാകണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് രമേഷ് ബിധുരി. ലോക്‌സഭയില്‍ സൗത്ത് ഡല്‍ഹി മണ്ഡലത്തെയാണ് ബിധുരി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഈയടുത്താണ് ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന്‌ മടങ്ങിയെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ അദ്ദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായോ എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. മരണഹേതുവായ വൈറസ് ബാധയേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹവും വൈദ്യപരിശോധന നടത്തണം- പാര്‍ലമെന്റിനു പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് ബിധുരി പറഞ്ഞു.

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ആളുകള്‍ക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലിയിലാണ്. 2500 ഓളം ആളുകള്‍ക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വരെ രാഹുല്‍ ഇറ്റലിയില്‍ അവധിയാഘോഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു.

