ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധനചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രവിക്കാതെ സ്വന്തം മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ നോക്കിയിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ നടപടി വിവാദമായി. തൊട്ടടുത്തിരുന്ന യു.പി.എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പ്രസംഗം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയും ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം അടക്കമുള്ളവ സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശങ്ങളെ മേശയിലടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, 20 മിനിട്ടോളം രാഹുല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ എന്തൊക്കെയോ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

അതിനിടെ, സോണിയാഗാന്ധി രാഹുലിനെ തട്ടിവിളിക്കുകയും അത്തരത്തില്‍ പെരുമാറരുതെന്ന സൂചന നല്‍കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. തീവ്രവാദവും മാവോവാദവും അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

