ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ലോക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായം എത്തിച്ച 10 എം.പിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം.പിയുമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും. ലോക്ഡൗണ്‍ വേളയില്‍ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളില്‍ എം.പിമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തി നടത്തിയ സര്‍വെയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗവേണ്‍ഐ സിസ്റ്റംസ് എന്ന പൗരാഭിപ്രായ ശേഖരണ സ്ഥാപനമാണ് സര്‍വെ നടത്തിയത്.

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതലാണ് സര്‍വെ ആരംഭിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ നാമനിര്‍ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ 25 ലോക്‌സഭാ എംപിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നാണ് പത്ത് പേരടങ്ങിയ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഓരോ എം.പിമാരുടെയും മണ്ഡലത്തിലെത്തി ജനങ്ങളില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് മികച്ച 10 എം.പിമാരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് പുറമേ അനില്‍ ഫിറോജിയ (ബിജെപി), അദാല പ്രഭാകര റെഡ്ഡി (വൈഎസ്ആര്‍സിപി), മഹുവ മൊയ്ത്ര (ടിഎംസി), തേജസ്വി സൂര്യ (ബിജെപി), ഹേമന്ദ് ഗോഡ്‌സെ (ശിവസേന) സുഖ്ബീര്‍ സിങ് ബാദല്‍ (എസ്എഡി), ശങ്കര്‍ ലാല്‍വനി (ബിജെപി), ഡോ. ടി സുമതി (a) തമിഴച്ചി തങ്കപാണ്ഡ്യന്‍ (ഡിഎംകെ), നിതിന്‍ ജയറാം ഗഡ്കരി (ബിജെപി) എന്നിവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികള്‍.

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 15 വരെ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 512 ലോക്‌സഭാ എംപിമാര്‍ക്കായി 33,82,560 നാമനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഗവേണ്‍ഐ വ്യക്തമാക്കി.

