ഹൈദരാബാദ് (തെലങ്കാന): കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പഞ്ചാബില്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി. കിഷന്‍ റെഡ്ഡി. അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് രാഹുല്‍ പറയുന്നതെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേ സാധിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ ജന്മത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ അതിനുള്ള അവസരം രാഹുലിന് നല്‍കില്ല. രാഹുല്‍ ആരാണെന്നും കഴിവുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നും രാജ്യത്തിന് മുഴുവന്‍ അറിയാം. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ചവറ്റുകൊട്ടയില്‍ എറിയാനുമുള്ള അവസരം കര്‍ഷകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കില്ല. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ഗുണകരമാണെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്കറിയാം. എന്നാല്‍, ബില്‍ കീറി എറിയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടെന്നും കിഷന്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

ഹാഥ്‌റസ് കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷതന്നെ ലഭിക്കണം എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. എന്നാല്‍, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹരിക്കാന്‍ ഒന്നിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Rahul can scarp farm laws in next life: Union minister G Kishan Reddy