ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അനില്‍ അംബാനി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നതിന്റെ തെളിവായി എയര്‍ബസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇ മെയില്‍ പുറത്തുവിട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബി ജെ പി.

മറ്റു വിമാനനിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ക്കു വേണ്ടി രാഹുല്‍ വക്കാലത്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന്‌ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. എയര്‍ബസ് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇ മെയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. യു പി എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയര്‍ബസ് കമ്പനി തന്നെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്നും രവിശങ്കര്‍പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: Rahul Gandhi is working as a lobbyist for competitive aircraft supplier companies. From where did he get the email of Airbus? Airbus itself is under clouds for deals during UPA regime pic.twitter.com/3PFpcM6nDJ