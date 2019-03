ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ കരാറില്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കണോ എന്നതില്‍ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് സുപ്രീംകോടതി മാറ്റിവെച്ചു. ഈ രേഖകള്‍ വിശേഷാധികാരമുള്ള രേഖകളാണെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ ഇത് ഹാജരാക്കാനാവില്ലെന്നുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണിത്. എന്നാല്‍ ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ എല്ലാം മാറ്റിവെക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

അറ്റോണി ജനറല്‍ കെ.കെ.വേണുഗോപാലാണ് സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായത്. സെക്ഷന്‍ 123 തെളിവ് നിയമപ്രകാരവും വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരവും രേഖകള്‍ വിശേഷാധികാരമുള്ളതും അനുമതില്ലാതെ ഹാജരാക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് വേണുഗോപാല്‍ വാദിച്ചത്. എന്നാല്‍ അഴിമതി, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെ സൂക്ഷമമായ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് കെ.എം.ജോസഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വാദത്തെ തള്ളി.

ചോര്‍ന്ന രേഖകള്‍ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും എ.ജി.കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ വാങ്ങലുകളെ കുറിച്ച് സിഐജിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എല്ലാ വിവരങ്ങളുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വാദങ്ങള്‍ക്ക് ന്യയീകരണമില്ലെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരിലൊരാളായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും പറഞ്ഞു.

രേഖകള്‍ പരിശോധക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കോടതി ഉത്തരവിടുക.

രേഖകള്‍ യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ സമ്മതിച്ചതിന് വാദിഭാഗം അഭിഭാഷകനായ അരുണ്‍ഷൂരി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും എ.ജിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന് ഇത് വിശേഷാധികാരമുള്ള രേഖയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്ന് മറ്റൊരു വാദിഭാഗം അഭിഭാഷകനായ വികാസ് സിങും പറഞ്ഞു.

റഫാല്‍ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് ചോര്‍ത്തിയതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റോണി ജനറല്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: Rafale LIVE: SC Reserves Order on Whether it Would Examine Documents 'Leaked' From Defence Ministry