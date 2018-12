ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്ത റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും ബി.ജെ.പിക്കും ആശ്വാസമായി. റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 2019-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയെന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിയാകുമായിരുന്നു. മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ആരോപണ-പ്രത്യാരോപണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഇടപാടില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയും ഉത്തരവിട്ടതോടെ ബിജെപിക്കും മോദിക്കും ഇനി ധൈര്യത്തോടെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാം. സുപ്രീംകോടതി വിധി തിരിച്ചടിയായെങ്കില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ബി.ജെ.പിക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാകുമായിരുന്നു.

ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്ന് 36 റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ കരാറില്‍ നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രാഹുലും ആരോപണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി വിധി. യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പിട്ട 126 വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള കരാറില്‍ മാറ്റംവരുത്തി അധികതുക നല്‍കി 36 വിമാനങ്ങള്‍ മാത്രം വാങ്ങിയതില്‍ വന്‍ അഴിമതി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതിനിടെ വിമാനനിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ദസ്സോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിര്‍മാണപങ്കാളിയായി റിലയന്‍സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും വിവാദത്തിന് കാരണമായി. ആദ്യം നിര്‍മ്മാണ പങ്കാളിയായി പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്ന എച്ച്എഎല്ലിനെ ഒഴിവാക്കി റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സിനെ പങ്കാളിയാക്കിയതാണ് വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയത്‌.

റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ കോടതി നിരീക്ഷണത്തോടെ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എല്‍. ശര്‍മ്മ, വിനീത ഡാന്‍ഡെ, പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അരുണ്‍ ഷൂരി, യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ, ആംആദ്മി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ് എന്നിവര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ കേസിന് ചൂടുപിടിച്ചു.

റഫാല്‍ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ നിലപാടറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മുദ്രവച്ച കവറില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളുടെ വിലവിവരങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ ചോദിച്ചറിയാന്‍ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സുപ്രീംകോടതി വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഒടുവില്‍ ഒരുമാസം നീണ്ട വാദത്തിനൊടുവില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഹര്‍ജികളും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് റഫാലില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌. റഫാല്‍ കരാറില്‍ സംശയമില്ലെന്നും അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്‍ മാത്ര ബാക്കിനില്‍ക്കെ റഫാലില്‍ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് കിട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രിയേയും ബിജെപിയേയുമാണ് ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരിടേണ്ടത്.

ബിജെപിയെ അടിക്കാന്‍ വലിയൊരു വടിയായി കണ്ട റഫാലില്‍ കോടതി വിധിയോടെ ആയുധത്തിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായി രാഹുലും കോണ്‍ഗ്രസും

Content Highlights: rafale jet case supreme court verdict is a big relief for pm modi and bjp