മുംബൈ: റഫാല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പിന്തുണച്ച് എന്‍.സി.പി. നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍. മോദിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ സംശിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പവാര്‍ ഒരു മാറാഠി ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. ഇതിനുപിന്നാലെ പവാറിന്റെ പ്രസ്താവനയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി.

I thank Shri @PawarSpeaks Ji, a former Defence Minister and veteran MP, for placing national interests above party politics and speaking the truth.



Dear @RahulGandhi, you would be wiser by believing your own ally and a leader of Pawar Saheb’s stature.

https://t.co/G1FHyeE2aC