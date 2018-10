പാരീസ്: വിവാദമായ റഫാല്‍ യുദ്ധ വിമാന കരാറില്‍ അനില്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിത വ്യവസ്ഥ വച്ചിരുന്നതായി തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നു. പോര്‍ട്ടയില്‍ ഏവിയേഷന്‍ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ബ്ലോഗാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

റഫാലിന്റെ ഫ്രഞ്ച് നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ ദസ്സോ ഏവിയേഷന്റെ യൂണിയനുകളായ സി.ജി.ടിയും സി.എഫ്.ഡി.റ്റിയുമാണ് ഈ രേഖകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2017 മെയ് 11 ന് നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്‌സുകളാണ് ഈ രേഖകള്‍. കരാര്‍ ലഭിക്കാന്‍ റിലയന്‍സിനെ പങ്കാളിയാക്കുകയല്ലാതെ ദസ്സോയ്ക്ക് മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ രേഖകള്‍.

റഫാല്‍ കരാറില്‍ റിലയന്‍സിനെ പങ്കാളിയാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിത വ്യവസ്ത വെച്ചിരുന്നെന്ന് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയപാര്‍ട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കരാറില്‍ റിലയന്‍സ് പങ്കാളിയായത് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് മുന്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാന്‍സ്വാ ഒളോന്ദും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക്‌ ശക്തി പകരുന്നതാണ്‌ പുതിയ രേഖകളെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.



മുന്‍ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ എച്ച്.എ.എലിനെ പങ്കാളിയാക്കാനാണ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നത്. 2015-ല്‍ ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍മാത്രം മുമ്പ് നിലവില്‍ വന്ന അനില്‍ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് പ്രതിരോധ ഉത്പാദനരംഗത്ത് പ്രവൃത്തിപരിചയമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

content highlights: Rafale Deal, New Documents Point To Reliance Defence As Essential