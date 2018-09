കോട്ട: റാഫേല്‍ ഇടപാട് അഴിമതികളുടെ മുത്തശ്ശിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ശക്തി സിങ് ഗോഹില്‍. ഞായറാഴ്ച രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ തന്റെ ഏകദിന സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദി ഭരണകാലത്ത് റാഫേല്‍ വിമാനങ്ങളുടെ വില 526 കോടി രൂപയില്‍നിന്നും 1,670 കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നതെങ്ങെയെന്ന് ചോദിച്ച ഗോഹില്‍ തീവ്ര മുതലാളിത്തം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ രക്തത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നതാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. റാഫേല്‍ ഇടപാടിന് ദുര്‍ഭരണത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധമാണുള്ളതെന്നും ഗോഹില്‍ പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ അഴിമതി നടത്താമെന്ന് മോദിയേപ്പോലെ അറിയാവുന്ന ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോഹില്‍, ആദ്യമായാണ് ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ മൂന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രിമാരെ മാറിമാറി നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജെയ്റ്റ്‌ലിയും പരീക്കറും അഴിമതിക്കേസില്‍നിന്ന് തലയൂരിയപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ബലിയാടായെന്നും ഗോഹില്‍ ആരോപിച്ചു.

