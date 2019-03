ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ അഴിമതിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. അഴിമതി ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും മോദിയിലാണെന്നും റഫാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കലാണെന്നും ഇതെല്ലാം അഴിമതി മറച്ചുപിടിക്കാനാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. റഫാല്‍ കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.

ബുധനാഴ്ച റഫാല്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചത്. റഫാല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന് ആധാരമായ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു എ.ജി. കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. മോഷണംപോയ അതിപ്രധാന രേഖയായതിനാല്‍ ഇത് പരിഗണിക്കരുതെന്നും ഈ രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നത് ഔദ്യോഗിക രഹസ്യനിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും എ.ജി. വാദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പുറത്തുവന്ന രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കരുതെന്ന വാദം സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. രേഖകള്‍ കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ വന്നതാണെന്നും അത് പരിശോധിക്കരുതെന്ന് പറയാന്‍ എ.ജി.ക്ക് കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം.

