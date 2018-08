ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ഇന്ധിരാഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്ന ആര്‍.കെ ധവാന്‍ (81) അന്തരിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ ബി.എല്‍ കപൂര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാജ്യസഭാംഗമായും ഇന്ധിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം ദീര്‍ഘകാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

1962 മുതല്‍ ഇന്ധിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുന്ന 1984 വരെ ധവാന്‍ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തും അദ്ദേഹം ഇന്ദിരയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു. മുതിര്‍ന്ന നേതാവിന്റെ വേര്‍പാടില്‍ അനുശോചിക്കുതായി കോഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കും അര്‍പ്പണബോധവും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എക്കാലത്തും ഓര്‍ക്കുമെന്നും സുര്‍ജേവാല അനുസ്മരിച്ചു.

Our homage to veteran Congress leader, Sh. R.K.Dhawan, who breathed his last today. His tireless spirit, immeasurable commitment & untiring dedication to the Congress ideals will always be remembered. RIP. pic.twitter.com/Lx3LKAKK4Y

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേര്‍പാടില്‍ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആര്‍.കെ ധവാന്റെ വേര്‍പാടില്‍ അനുശോചിച്ചു.

Deeply shocked at passing away of Shri RK Dhawan. Though he was ailing I had never expected that the end will come so soon. A close associate and colleague in Party and Government, he will forever be fondly remembered.