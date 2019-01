ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണം സംബന്ധിച്ച ബില്‍ രാജ്യസഭയും പാസാക്കി. ഏഴിനെതിരെ 165 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ബില്‍ പാസായത്. ബില്‍ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നത് അടക്കമുള്ള ഭേദഗതികള്‍ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍വീസിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പത്തുശതമാനം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്‍.

കോണ്‍ഗ്രസും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ഉം ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോള്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് എതിര്‍ത്തു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സംവരണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസാണ് ബില്‍ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.

സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്‍ രാജ്യസഭയിലും പാസായതില്‍ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ബില്ലിന് വ്യാപക പിന്തുണ ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് വാശിയേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് സഭ സാക്ഷ്യംവഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.



Glad to see such widespread support for the Bill.



The House also witnessed a vibrant debate, where several members expressed their insightful opinions.