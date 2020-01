ഗുവാഹത്തി: ഒപ്പമുള്ള എം.എല്‍.എമാരെയും കൊണ്ട് ബി.ജെ.പിയില്‍നിന്ന് പുറത്തുവരാന്‍ അസം മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്. ബിജെപി വിട്ടാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ സോനോവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേബബ്രത സൈക്കിയ പറഞ്ഞു.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ദേബബ്രത ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ 'പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിരുദ്ധ-ബി.ജെ.പി. വിരുദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍' ആയിരിക്കുമെന്നും ദേബബ്രത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിലാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറത്തെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സോനോവാളിന് ദേബബ്രതയുടെ 'ക്ഷണം'.

അസമിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍, സോനോവാള്‍ ബി.ജെ.പി. വിട്ടേ മതിയാകൂ. തന്റെ ഒപ്പമുള്ള മുപ്പത് എം.എല്‍.എമാരുമായി പുറത്തുവരണം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിരുദ്ധ-ബി.ജെ.പി വിരുദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കും. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്യും- ദേബബ്രത വ്യക്തമാക്കി. ബി.ജെ.പിയും അസം ഗണ പരിഷത്തും തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഓള്‍ അസം സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയനിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ സോനോവാള്‍, 2011ലാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

content hioghlights: quit bjp with mlas we will make you chief minister again, congress to sonowal