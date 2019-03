ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ വിഷയം കോടതിക്കുമുമ്പിലെത്തുമ്പോള്‍ രാജ്യസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ഉയര്‍ത്താനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫ്. റഫാല്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ വേണുഗോപാലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയി അധ്യക്ഷനായുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചും തമ്മില്‍ കടുത്ത വാദപ്രതിവാദമാണ് നടന്നത്. കേസ് 14 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

റഫാല്‍ രാജ്യസുരക്ഷക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് വാദിച്ച എ.ജി വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ കോടതി മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ഇടപാടുകള്‍ കോടതിയുടെ പരിധിയില്‍ വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

റഫാലിന് വേണ്ടി വാദിച്ച അതേ സിദ്ധാന്തം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ ബോഫോഴ്‌സ് വിഷയം കോടതിയില്‍ വരുമ്പോഴും രാജ്യസുരക്ഷ വിഷയമാകുമോ എന്നും ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫ് ചോദിച്ചു.

കല്‍ക്കരി കുംഭകോണവും 2ജിയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് വിസില്‍ബ്ലോവര്‍- ഷൂരി

വാദം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പരാതിക്കാരന്‍ കൂടിയായ അരുണ്‍ ഷൂരിയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയി വാദങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു. കോടതിക്കു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ രേഖകള്‍ രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരനും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാല്‍ കോടതിക്ക് മാത്രം പരിശോധിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന എ.ജിയുടെ പ്രസ്താവന രസകരമാണ്- ഷൂരി പറഞ്ഞു.

കല്‍ക്കരി കുംഭകോണവും, 2ജി സ്‌പെക്ട്രം അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു വിസില്‍ബ്ലോവറില്‍ നിന്നുമാണെന്നും അരുണ്‍ ഷൂരി പറഞ്ഞു. ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താത്ത രേഖകള്‍ ആധികാരികമല്ലെന്ന എ.ജി. കെ.കെ വേണുഗോപാലിന്റെ വാദത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഷൂരി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പാകിസ്താന്റെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാന്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍ പാകിസ്താനെ 1960 കളിലെ മിഗ് 21 വിമാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് നമ്മള്‍ നേരിട്ടത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റഫാല്‍ വിമാനം വാങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ശ്രമിച്ചു. റഫാല്‍ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍ പറത്തുന്നത് പരിശീലിക്കാന്‍ വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരെ പാരീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഹിന്ദു ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന് ആധാരമായ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ അതിപ്രധാന രേഖയാണെന്നും അത് പുറത്തുവന്നത് ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കരുതെന്നും എ.ജി കോടതിയോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

രേഖകള്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുന്നില്‍ വന്നതാണ്, അത് പരിശോധിക്കരുതെന്ന് എജിക്ക് പറയാനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ വ്യക്തമാക്കി. മോഷണ മുതല്‍ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്, എവിഡന്‍സ് ആക്ടില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഹര്‍ജിക്കാര്‍ പറയുന്ന രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാനേ കഴിയില്ലെന്നാണോ എജി വാദിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന കാരണത്താല്‍ ഒരു സുപ്രധാന രേഖയെ അവഗണിക്കാനാകുമോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫ് ചോദിച്ചു. ആ രേഖകളുടെ ഉറവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ രേഖ ആധികാരികമാകൂ എന്നും എ.ജി വ്യക്തമാക്കി. രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ദിനപ്പത്രത്തിനും ഒരു അഭിഭാഷകനും എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും എ.ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എ.ജിയുടെ വാദത്തെ എതിര്‍ത്ത ഹര്‍ജിക്കാരനും അഭിഭാഷകനും കൂടിയായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ പ്രധാന രേഖകളെല്ലാം ദ ഹിന്ദു, ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്, കാരവന്‍ എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു രേഖയുടെ ഉറവിടം മാത്രമേ വ്യക്തമാക്കാത്തതുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

