ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും. ആദ്യഘട്ടം ജനുവരി 29 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയും രണ്ടാംഘട്ടം മാര്‍ച്ച് എട്ട് മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ എട്ട് വരെയുമാണ് നടക്കുക. ഇത്തവണ ബജറ്റും സാമ്പത്തിക സര്‍വേയും ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പൂര്‍ണമായും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് സഭ ചേരുക. ചോദ്യോത്തര വേളയും ശൂന്യവേളയും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ സമ്മേനത്തില്‍ ചോദ്യോത്തര വേള ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇരുസഭകളും നാല് മണിക്കൂര്‍ വീതം ചേരും. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് സമാനമായി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വരെ ലോക്‌സഭയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാല് മുതല്‍ രാത്രി ഒമ്പത് വരെ രാജ്യസഭയും ചേരും.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പൊതുബജറ്റ്. സഭാ നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ജനുവരി 29ന് ഇരുസഭകളിലും സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളിലുമായി അംഗങ്ങളെ ഇരുത്തിയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇരുസഭകളെയും സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. സാധാരണ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇരുസഭകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത്.

പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ അംഗങ്ങളും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം. പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പാര്‍ലമെന്റിലും അംഗങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങള്‍ക്ക് സമീപത്തും ഒരുക്കുമെന്നും ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: Question Hour To Make A Return In Budget Session Of Parliament