ന്യൂഡല്‍ഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ. ഖത്തര്‍ കെ എം സി സി ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളം ഉള്‍പ്പടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് 28 ദിവസം ക്വാറന്റീനാണ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കെ എം സി സിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ ഹാരീസ് ബീരാന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ജെഇഇ പരീക്ഷ വിദേശത്ത് എഴുതി നീറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ത്യയില്‍ എഴുതാന്‍ വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇതിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

Content Highlights;Quarantine should be waived for students who coming from abroad to write Neet; petition to supreme court