ന്യൂഡല്‍ഹി: ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയെ വിമര്‍ശിച്ച് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കവേയാണ് കോടതി നടപടികളെ വിമര്‍ശിച്ച് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ രംഗത്ത് വന്നത്. ജൂഡീഷ്യറി ആദ്യം സ്വന്തം വീട് നന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് ജഡ്ജി നിയമനത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 100 ദിവസമെടുക്കുന്നതില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു പേര് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തോളമാണ് ഹൈക്കോടതികള്‍ സമയമെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഹൈക്കോടതികള്‍ സ്വയം നന്നാവട്ടെ- അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും നടക്കുന്ന ജഡ്ജി നിയമനങ്ങളുടെ സമയക്രമങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കെ കൗള്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നേരത്തെ അറ്റോര്‍ണി ജനറലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സമര്‍പ്പിച്ച ചാര്‍ട്ടില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു പേരില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച അതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 127 ദിവസം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ആശങ്ക അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് കൊളീജിയത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ വിമര്‍ശിച്ചത്.

എന്തിനാണ് അധികൃതരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ചോദിച്ചു. എല്ലാ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുപോലും ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ 119 ദിവസത്തോളം സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹൈക്കോടതികളിലെ ഒഴിവുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവില്‍ സര്‍ക്കാരിന് മുന്നില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പേരുകളെക്കുറിച്ചും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ ഉപോഗിച്ച് വേണുഗോപാല്‍ വാദിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് വാദത്തിനിടയില്‍ ഇടപെട്ടു. കൊളീജിയം ഒരുപേര് ജഡ്ജി നിയമനത്തിനായി വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചാല്‍ നിയമന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് നിരീക്ഷിച്ചു.

എന്നാല്‍ കൊളീജിയം സംവിധാനത്തെ തന്നെ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ജഡ്ജിമാര്‍ എങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നറിയാന്‍ സര്‍ക്കാരിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ജഡ്ജി നിയമനത്തിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരിനെ തടയുന്നതെന്താണെന്ന് ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകുമെന്ന് വേണുഗോപാല്‍ മറുപടി നല്‍കി.

ബോംബെ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ ഹൈക്കോടതികള്‍ ജഡ്ജി നിയമനത്തിനുള്ള പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ 60 മാസത്തോളം സമയമെടുത്തുവെന്ന് തുടര്‍ന്ന് നടന്ന വാദത്തില്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ കോടതികള്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തോളം സമയം എടുക്കുമ്പോള്‍ അക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 100 ദിവസമെടുക്കുന്നതിലെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ആദ്യം ഹൈക്കോടതികള്‍ സ്വയം നന്നാവട്ടെ. രാജ്യത്തെ 25 ഹൈക്കോടതികള്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആരായണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതികളിലേക്കുള്ള 396 ഒഴിവുകളില്‍ 199 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇതുവരെ പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജുഡിഷ്യല്‍ സംവിധാനം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും 40 ശതമാനത്തോളം ജഡ്ജിമാരുടെ തസ്തികകള്‍ രാജ്യത്തെ ഹൈക്കോടതികളില്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കെ. കൗള്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ ഹൈക്കോടതികള്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയയ്ക്കാന്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിനെ കോടതി ചുമതലപ്പടുത്തി.

ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തില്‍ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതില്‍ ചില ഹൈക്കോടതികളിലെ അവസ്ഥ ഭയാനകമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. പേരുകള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍ ശ്രമിക്കണം. മുമ്പ് നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശകളില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ പുതിയവ നല്‍കുന്നതില്‍ ചില കോടതികള്‍ക്ക് മടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാകരുത്. പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടര്‍ച്ചയായ പ്രക്രിയ ആയിരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒഡീഷയിലെ അഭിഭാഷകരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനങ്ങള്‍ വൈകുന്നതില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന്റെ സഹായം കോടതി തേടിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്നുനടന്ന വാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. വിഷയം നാലാഴ്ചക്കകം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

