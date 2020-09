ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്. കൃഷി സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നിരിക്കെ തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ കര്‍ഷക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അതിനാല്‍, വിഷയം അവഗണിക്കാനാവില്ല. കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നല്‍കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിക്കും. കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏതറ്റംവരെയും പോകും.

ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് രണ്ട് അഭിഭാഷകര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവരുമായി ചൊവ്വാഴ്ച വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്കുവേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. നിയമ പോരാട്ടംതന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതിനിടെ, യുപിയിലും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ലഖ്‌നൗവില്‍ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ച യുപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ അയജ് കുമാര്‍ ലല്ലുവിനെയും നിരവധി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങവെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അടക്കമുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തതെന്ന് പാര്‍ട്ടി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ലഖ്‌നൗവിലേക്ക് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ യുപിയിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ പോലീസ് തടഞ്ഞുവച്ചുവെന്നും പാര്‍ട്ടി ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബും ഹരിയാണയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകരുടെ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഞായറാഴ്ചയാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്.

