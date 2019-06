അമൃത്സര്‍: സിഖുകാരുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തെ അപമാനിച്ച കേസിലെ പ്രതി ജയിലിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബില്‍ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തി. 2015ല്‍ സിഖുകാരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഗുരു ഗ്രന്ഥസാഹിബിനെ അപമാനിച്ച കേസില്‍ ജയിലിലായ മൊഹിന്ദര്‍ പാല്‍ ബിട്ടുവാണ് ജയിലിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പട്യാലയിലെ ന്യൂ നാഭ ജയിലിനുള്ളില്‍ വെച്ച് രണ്ട് തടവുപുള്ളികളാണ് മൊഹീന്ദര്‍ പാല്‍ ബിട്ടുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 5.45 ന് ഗുര്‍സേവക് സിങ്, മനീന്ദര്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് മൊഹീന്ദറിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നു. മാരകമായി പരിക്കേറ്റ മൊഹീന്ദറിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരിച്ചു.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായാല്‍ നേരിടാന്‍ ബിഎസ്എഫ്, ദ്രുതകര്‍മ സേന എന്നിവയുടെ 12 കമ്പനി സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട മൊഹിന്ദര്‍ പാല്‍ ബിട്ടു ദേരാ സച്ചാ സൗദ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആളാണ്. ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിനെ അപമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബില്‍ കലാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സംഘര്‍ഷം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മൊഗാ ജില്ലയില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

അധികാരത്തിലെത്തിയ അമരീന്ദര്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ വെടിവെപ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സിഖ് വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന വിഷയത്തില്‍ ദേരാ സച്ചാ സൗദ തലവന്‍ ഗുര്‍മീത് റാം റഹിം മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തിന് ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബിനെ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയങ്ങളില്‍ ഗുര്‍മീതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിര്‍ത്തിയിരുന്നത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശ് സിങ് ബാദല്‍ ആണെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: Punjab Sacrilege Accused Killed In Jail, Security step up in Panjab