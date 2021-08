ഛണ്ഡീഗഢ്: അടുത്തവർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ശിരോമണി അകാലി ദൾ അധ്യക്ഷൻ സുഖ്ബിൽ സിങ് ബാദൽ. എസ്എഡി-ബിഎസ്പി സഖ്യത്തെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചാൽ ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കൾക്കായി 400 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിൽ പ്രധാനം.

കാർഷികാവശ്യത്തിനും ട്രാക്ടറുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 10 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമാണ് എസ്എഡി പ്രധാന്യം നൽകുന്നത്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് നൽകും.

എല്ലാ പട്ടികജാതി സ്കോളർഷിപ്പുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തും. സ്റ്റുഡന്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകും. മൂന്നുവർഷത്തെ മൊറോട്ടോറിയത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ പലിശ സർക്കാർ അടയ്ക്കും.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ കർഷക നിയമങ്ങളെ കരിനിയമങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബാദൽ ബിഎസ്പി-എസ്എഡി സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

2017-ൽ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ് അകാലിദൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഇത്തവണ ശിരോമണി അകാലിദൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് മായാവതിയുടെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നാണ്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുപാർട്ടികളും സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നത്.

ഇത്തവണ ആകെയുളള 117 സീറ്റുകളിൽ 97 സീറ്റുകളിൽ എസ്.എ.ഡി. മത്സരിക്കും. 20 സീറ്റുകളിൽ ബിഎസ്പിയും മാറ്റുരയ്ക്കും. ബിഎസ്പിക്ക് നൽകിയ സീറ്റുകളിൽ എട്ടുസീറ്റുകൾ സംവരണമുളളതാണ്. 11 എണ്ണം നേരത്തേ ബിജെപിക്ക് നൽകിയതും.



Content Highlights:Punjab Polls: 400 units of free power, discount on diesel,Sukhbir Singh Badal made a series of promises