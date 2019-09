ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ പദ്ധതി പഞ്ചാബ് പോലീസ് പരാജയപ്പെടുത്തി. നിരോധിത സംഘടനയായ ഖലിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്‌സാണ് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കായി പദ്ധതിയൊരുക്കിയത്.

പഞ്ചാബിലെ താന്‍ തരാന്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് നാല് ഭീകരരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരില്‍ നിന്ന് എകെ-47 റൈഫിളുകളും പിസ്റ്റളുകളുമുള്‍പ്പെടെ വന്‍ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു. സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകളും ഗ്രനേഡുകളും പിടിച്ചെടുത്തവയില്‍ പെടുന്നു. 10 ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ-പാക് അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയുധം എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

ജമ്മു-കശ്മീരും പഞ്ചാബും മറ്റ് അതിര്‍ത്തി മേഖലകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അക്രമണം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വര്‍ധിച്ചത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതായി പോലീസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ദിന്‍കര്‍ ഗുപ്ത മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പിശോധനയിലാണ് അക്രമണ പരമ്പര തടയാന്‍ സാധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബല്‍വന്ത് സിങ്, ആകാശ് ദീപ്, ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്, ബല്‍ബീര്‍ സിങ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. ആകാശ് ദീപ്, ബല്‍വന്ത് സിങ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഐഎസ്‌ഐയുടെ സഹായം ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഖലിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്‌സിന്റെ തലവന്‍ രഞ്ജിത് സിങ്ങും ജര്‍മനി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗുര്‍മീത് സിങ്ങുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നത്.

പഞ്ചാബ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പണവും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകളും (Photo: ANI/Twitter)

ദേശീയ സുരക്ഷാഭീഷണിയുയര്‍ത്തുന്ന സംഭവമായതിനാല്‍ വിഷയം എന്‍ഐഎയ്ക്ക് കൈമാറിയതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധം കടത്തുന്നതും തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് താന്‍ തരാന്‍ ജില്ലയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

