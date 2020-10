ഛണ്ഡിഗഡ്: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമത്തെ മറികടക്കാന്‍ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കി പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരായ പ്രമേയവും സഭ പാസാക്കി. ഇതോടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമത്തെ പൂര്‍ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി പഞ്ചാബ് മാറി.

പുതിയ കാര്‍ഷിക ബില്‍ പ്രകാരം പഞ്ചാബില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന താങ്ങുവിലയെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പന കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറ്റകരമാകും. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ താങ്ങുവില എടുത്തുകളയുന്നതാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴയും മൂന്ന് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലുകള്‍. താങ്ങുവിലയെക്കാള്‍ താഴ്ന്ന വിലയില്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനായി കര്‍ഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളുടെ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയും. രണ്ടര ഏക്കര്‍ വരെയുളള കാര്‍ഷിക ഭൂമികളുടെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

കര്‍ഷകരെ ദുരുത്തിലാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരായ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. സഭ പാസാക്കിയ മൂന്ന് ബില്ലുകളും നിയമമായി മാറാന്‍ പഞ്ചാബ് ഗവര്‍ണര്‍ വി.പി സിങ് ബഡ്‌നോറിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

