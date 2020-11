ഛത്തീസ്ഗഡ്: കേന്ദ്ര കാർഷിക നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ നടത്തിവന്ന ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. ശനിയാഴ്ച കർഷക സംഘടനകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങ് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പാസഞ്ചർ, ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ കടത്തിവിടാൻ തീരുമാനമായത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കർഷക സംഘടനകൾ ഉറപ്പുനൽകിയത്. അതേസമയം, 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കർഷകരുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവ്വീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആദ്യം ചരക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം റെയിൽവേ തള്ളിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബുധനാഴ്ച പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ വീണ്ടും തടയാൻ കർഷകർ തീരുമാനിച്ചത്. സമരം കാരണം ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 22,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏകദേശം 1200 കോടിയുടെ നഷ്ടം റെയിൽവേയും നേരിട്ടു.

