ചണ്ഡിഗഡ്: കൊറോണ വൈറസെനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രചാരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആവശ്യക്കാരേറിയതോടെ പഞ്ചാബില്‍ യഥാര്‍ഥ രോഗികള്‍ക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. സന്ധിവേദന, മലേറിയ എന്നിവ ചികിത്സാക്കാനാണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാബില്‍ മുഴുവന്‍ മരുന്നും വിറ്റുപോയതായി കെമിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനും ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോറോണ വൈറസ് ബാധ തടയാനുളള അത്ഭുത മരുന്നെന്ന ധാരണയിലാണ് ആളുകള്‍ ഒന്നടങ്കം ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്.

"പഞ്ചാബിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കെമിസ്റ്റുകള്‍ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന്് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം മരുന്നുകടകളിലും ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്റെ സ്‌റ്റോക്ക തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മരുന്ന് വിതരണശൃംഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"പഞ്ചാബില്‍ 90 ശതമാനം വരുന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സിരക്പുര്‍ നഗരത്തില്‍ നിന്നാണ്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ അവിടെ മരുന്നുകള്‍ ഇറക്കുന്നതിനും കയറ്റുന്നതിനും ജോലിക്കാരാരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിനുപുറമേ, മൊത്തവില്‍പനക്കാരുടെ കൈയിലുള്ള സ്റ്റോക്കും പരിമിതമാണ്." പഞ്ചാബ് കെമിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് സുരീന്ദര്‍ ഡുഗ്ഗാല്‍ പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരായി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതിനാലാണ് മരുന്നിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്നതെന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ പ്രദീപ് മട്ടു പറഞ്ഞു. "സര്‍ക്കാര്‍ വില്‍പനയ്ക്ക നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ആളുകള്‍ മരുന്ന് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോവിഡ് 19-നെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി ഒരസുഖവുമില്ലാത്ത ഒരാള്‍ 200 ഗുളികള്‍ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ക്ഷാമമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്." പ്രദീപ് പറയുന്നു.

കോവിഡ് 19നെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി ആളുകള്‍ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 25-നാണ് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്റെ വില്‍പനയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്ന് വില്‍ക്കരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

"ഫ്രാന്‍സില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച രോഗികള്‍ക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വീന്‍ നല്‍കിയതോടെ രോഗശമനമുണ്ടായ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതും, മരുന്നിനെ 'ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചര്‍' എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രപസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ മരുന്നായതിനാല്‍ ആര്‍ക്കും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വാങ്ങാനാകും, അതിനാല്‍ ആളുകള്‍ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടി." ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ടി.വി.നാരായണ പറയുന്നു. രോഗമില്ലാത്തവര്‍ ഇത് പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും ഇപ്രകാരം മരുന്ന കഴിക്കുന്നത് പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

ആഭ്യന്തര ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുവേണ്ട ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വീന്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിനായി ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വീന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു. സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വീന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം. പഞ്ചാബില്‍ സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

