ചണ്ഡിഗഢ്: പഞ്ചാബില്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടി കര്‍ഫ്യൂ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു. ദിവസവും രാവിലെ ഏഴു മുതല്‍ 11 വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ സമയത്ത് ആളുകള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം. കടകള്‍ ഈ സമയത്ത് തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 11 മണിയോടെ എല്ലാവരും തിരികെ വീടുകളില്‍ പ്രവേശിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കണം.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം കര്‍ഫ്യൂ തുടരണമോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കും.

#WATCH Lockdown will be lifted from 7 am to 11 am every day; during this time people can come out of their houses and shops will be opening. Also, we have decided to extend the curfew in the state by two more weeks: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh. #COVID19 pic.twitter.com/tHTaE22NYB