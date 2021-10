പഞ്ചാബ്: മണ്ഡലത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ജോഗീന്ദര്‍ പാല്‍ ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിന് തലവേദനയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം. സാധാരണക്കാരനെ എംഎല്‍എ മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ജോഗീന്ദര്‍ പാലിനും കോണ്‍ഗ്രസിനുമെതിരെ ഉയരുന്നത്.

Joginder Pal, the @INCPunjab MLA from Bhoa assembly seat in Pathankot district, when asked by a young man about his performance in the last 4.5 years....this is how the MLA responded....@ndtv pic.twitter.com/p2AVSOtqjx