ന്യൂഡല്‍ഹി: എംഎല്‍എമാരെ കൂട്ടി രാജ്ഘട്ടില്‍ ധര്‍ണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്. രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അമരീന്ദര്‍ സിങിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ കാര്‍ഷിക ബില്ലിനെതിരെ പഞ്ചാബിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നാല് നിയമനിര്‍മാണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് അംഗീകാരം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങും എംഎല്‍എമാരുള്‍പ്പെടുന്ന സംഘവുമെത്തിയത്. എന്നാല്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനുമതി നല്‍കിയില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിമാര്‍ക്കൊപ്പം രാജ്ഘട്ടില്‍ ധര്‍ണ നടത്തുമെന്ന് അമരീന്ദര്‍ സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിക്ഷേധിച്ചത് ഭരണഘടനാപരമല്ലെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് പ്രതികരിച്ചു.

പഞ്ചാബില്‍ ചരക്ക് ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കാത്തത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും കല്‍ക്കരി വിതരണം തടസപ്പെട്ടതിനാല്‍ താപനിലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവതാളത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക ബില്ലിനെതിരെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധം മുഴുവനായി അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ചരക്കു ട്രെയിനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പഞ്ചാബില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുവെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും കേന്ദ്രം ചരക്കുനീക്കം പുനരാംരഭിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlights: Punjab CM to stage dharna with MLAs at Delhi's Rajghat after President declines meeting request