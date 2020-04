ചണ്ഡിഗഢ്: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ത്രിതല തന്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്. തന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കും അമരീന്ദര്‍ കത്തെഴുതി.

കോവിഡ് 19-നെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുറത്തുകടക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് അമരീന്ദറിന്റെ ത്രിമുഖ തന്ത്രങ്ങള്‍.

കോവിഡ് 19 കാരണം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വരുമാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ക്ഷേമ-ആരോഗ്യ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വന്‍തോതില്‍ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നുമാസത്തെ പ്രത്യേക കോവിഡ് ഫണ്ട്‌ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അമരീന്ദറിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന. ഈ ഫണ്ട്‌ പ്രാദേശിക സ്ഥിതിഗതികള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ചെലവഴിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നതായിരിക്കണം.

ഈ നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിലവിലെ വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ധനകമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ പുനര്‍വിചിന്തനം ചെയ്യാന്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനവും ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Punjab CM's 3-pronged strategy to bail out states from Covid crisis